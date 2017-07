Mannetje blijkt vrouwtje te zijn, nu zit Brabants laboratorium met kraamkamer vol baby-axolotls

Essaïdi en de andere onderzoekers gebruiken de natuur als inspiratie voor innovatie. Ze zijn de enigen in Nederland met zo'n lab. Zo maakten ze een jurk van koeienpoep om het mestoverschot tegen te gaan en ontwikkelen ze in samenwerking een schoen met lichtgevende bacteriën in de zool. In tegenstelling tot bijna alle andere dieren in de kas - denk spinnen, zijderupsen, luizen - dienen de axolotls niet voor een nieuw hoogstandje, maar als bijzondere huisdieren. ,,Het zijn tot de verbeelding sprekende beestjes. Ze lijken bijna buitenaards." Hoewel ze ruim dertig centimeter kunnen worden - net als goudvissen kunnen ze zich aanpassen aan het formaat van hun kom - blijven ze hun leven lang in de larvenfase. Ze gooit een regenworm, hun favoriete voedsel, in het aquarium. ,,Kijk, hij lacht."

Adoptievragen uit binnen- en buitenland

Dat ze niet als enige gek is op de onalledaagse amfibie blijkt uit alle reacties. ,,We krijgen van alle kanten adoptieaanvragen, tot uit Italië aan toe, en mensen die ze willen komen bekijken, maar onze afgelegen plek met de fiets niet gevonden krijgen." Hoewel de soortgenoten die nog in het wild leven, beschermd zijn omdat ze enkel nog in bepaalde meren in Mexico voorkomen, zijn ze in sommige dierenwinkels gewoon te koop. Al beginnend vanaf een paar euro naar gelang grootte, dus rijk zal BioArt Laboratories er niet van worden. ,,Maar ik ben sowieso geen voorstander van handel in dieren." Voorlopig blijven ze nog in hun aquarium op Strijp-T. Met de Dutch Design Week verhuizen ze tijdelijk naar hun expo in het Veemgebouw. ,,Dan is iedereen uitgenodigd voor een kraamvisite."