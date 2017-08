Maradona slaapt vannacht in Hema-pyjama in Mierlo

MIERLO - Als de voortekenen niet bedriegen, slaapt Diego Armando Maradona vannacht in een pyjama van de HEMA uit Mierlo. De voormalig stervoetballer uit Argentinië kocht dinsdagochtend in elk geval zo’n stuk textiel in de winkel in het dorp. In totaal sloeg Maradona voor ongeveer 400 euro in.