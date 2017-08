Marechaussee bevrijdt hond uit auto op Eindhoven Airport

Beter Bed optimistisch over rest van 2017

8:57 UDEN - Beter Bed ziet de tweede helft van 2017 redelijk zonnig in. De Udense beddenverkoper denkt meer te kunnen verkopen, vooral vanwege het verbeterde consumentenvertrouwen en de koopbereidheid in vooral Nederland en de rest van de Benelux. Beter Bed verwacht in tweede helft van 2017 meer winst te kunnen maken.