Mattemburgh Cultinair moet Oerol van het zuiden worden

HOOGERHEIDE - ,,Het is mijn grote droom om van Mattemburgh Cultinair een soort Oerol van het zuiden te maken'', zegt een geestdriftige Frank van Akkeren, exploitant van Orangerie Mattemburgh op het gelijknamige landgoed in Hoogerheide.

Samen met de in Amsterdam woonachtige Bergenaar Merijn Oerlemans is hij druk bezig met de voorbereidingen voor de tweede editie van Mattemburgh Cultinair, dat zondag 25 juni plaatsvindt.

Quote Het is mijn grote droom om van Mattemburgh Cultinair een soort Oerol van het zuiden te maken Frank van Akkeren, exploitant Orangerie Mattemburgh De eerste editie vorig jaar was met zo’n 2.500 bezoekers volgens Van Akkeren en Oerlemans een onverwacht groot succes. ,,Het was toen ook extreem slecht weer, dus veel mensen bleven thuis'', verklaart Oerlemans hun verwachting dat dit jaar het dubbele aantal bezoekers de weg naar Mattemburgh Cultinair gaat vinden.

Het evenement biedt de bezoeker - de naam zegt het al - een mix van culturele en culinaire ervaringen, waarbij de regio een belangrijke rol speelt. Oerlemans: ,,We willen regionale bands en artiesten een podium bieden. En waar we vorig jaar veel aandacht hebben besteed aan dans, willen we er nu meer ondernemers bij betrekken. We organiseren een lifestylemarkt waar we zo’n dertig lokale ondernemers willen hebben die hun producten laten zien.''

Bezoekers

En niet alleen maar laten zien, bezoekers moeten ook de gelegenheid te krijgen om deel te nemen. Zo zijn er workshops en demonstraties. Zoals een soort 'Heel Mattemburgh Bakt', waarbij een lokale patissier workshops geeft en bezoekers de gelegenheid krijgen om zelf taarten te bakken en desserts te maken. Van Akkeren: ,,We proberen het evenement zo intiem mogelijk te houden. De muziek in de Orangerie, lifestyle in de binnentuin en dan is er ook nog een bruidsbeurs, die we rondom de vijver willen doen.’’