Meeste dodelijke verkeersslachtoffers vallen op Brabantse wegen

Noord-Brabant en Gelderland

Ruim een derde van het totale aantal slachtoffers onder automobilisten viel de afgelopen vijf jaar in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten het laagst. Dit beeld verandert als rekening wordt gehouden met de afstanden die per provincie worden gereden. In Drenthe en Zeeland is dan het aantal verkeersdoden onder automobilisten naar verhouding het hoogst en in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland het laagst.