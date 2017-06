Meisje (1,5) verslikt zich in Brabants pannenkoekenhuis en overlijdt

Brabanders groeien uit elkaar, hoe erg is dat?

7 juni TILBURG - De verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden nemen toe, ook in Brabant. Dat leidt tot grotere ongelijkheid op gebied van werk, inkomen, opleiding en gezondheid. BrabantKennis in Tilburg presenteert donderdagavond de resultaten van hun onderzoek Mind the Gap.