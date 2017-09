Wat is dat toch met vrouwen en hun ongesteldheid? Vergaan ze van de pijn, dan zwijgen ze daarover. Zijn ze er zo ziek van dat ze niet naar het werk kunnen, verzinnen ze een smoes. En dat terwijl het merendeel een paar dagen per maand serieuze klachten heeft. Gynaecoloog en onderzoeker Bertho Nieboer van het Radboudumc in Nijmegen wil weten hoe groot het probleem nu precies is en zette half juli een vragenlijst online . Waar hij hoopte op 10.000 deelnemers, hebben tot zijn verrassing meer dan 23.000 vrouwen de lijst ingevuld. ,,Ik krijg elke dag vrouwen met klachten in mijn spreekkamer, maar na de eerste resultaten weet ik dat de impact van menstruatie nog groter is dan ik dacht.’’

Buikpijn, prikkelbaar en moe

De voorlopige data – het landelijk onderzoek loopt nog – heeft hij inmiddels grofweg geanalyseerd. Conclusie: de meerderheid van de vrouwen heeft buikpijn. Drie van de vier vrouwen is prikkelbaar of voelt zich neerslachtig. Verder heeft een groot deel last van vermoeidheid.



Het gekke is, vindt Nieboer, dat een grootschalig onderzoek naar dit probleem in Nederland niet eerder werd gedaan. ,,Terwijl je kunt zeggen dat de economische schade groot is. Vanwege het verzuim als vrouwen thuis moeten blijven, maar het kost ook geld als vrouwen wel naar hun werk gaan maar veel minder productief zijn als gevolg van de menstruatie.’’



En dan heeft hij het nog niet eens over de gevolgen voor de vrouwen zelf. ,,Uit mijn praktijk ken ik bijvoorbeeld een meisje dat van het vwo terug moest naar de havo omdat ze zo vaak niet naar school kon komen. En er zijn vrouwen die van baan moeten wisselen.’’



Ofwel: menstruatie is een onderschat probleem. Zou het mannen aangaan, dan was er allang veel meer aandacht voor geweest, vermoedt de gynaecoloog. Hij vindt het vreemd dat het anno 2017 kennelijk nog steeds een taboe is erover te praten. Al wordt het volgens Nieboer wel beter. ,,Denk aan de menstruatie challenge van Peter de Vroed. Hij liet Humberto Tan op tv voelen wat die pijn is. Dat filmpje is meer dan een miljoen keer bekeken.’’