Merendeel van lezers steunt verliefde juf: 'Van de zotte'

LEPELSTRAAT - Een school en de directie hebben zich niet te bemoeien met het liefdesleven van een leerkracht. Zo is de tendens van de vele reacties en een poll op de site van deze krant naar aanleiding van een liefdeskwestie op basisschool De Wegwijzer in Lepelstraat.

De Lowys Porquinstichting, de overkoepelende organisatie waar dertig scholen uit de Zuidwesthoek en Tholen onder vallen, heeft de juffrouw van groep 5/6 van die school per direct overgeplaatst omdat zij een relatie heeft met een gescheiden ouder van een kind uit haar klas.

Ondanks de protesten van een actiecomité, is de stichting niet van plan die beslissing nog terug te draaien. De actievoerders weten zich gesteund door het merendeel van de lezers van deze krant die geen goed woord over hebben voor het besluit. ,,Van de zotte", laat een lezer kort en bondig weten.

Welzijn kinderen

Iemand anders vraagt zich af hoe de leerlingen zich zullen voelen nu hun geliefde leerkracht plotseling uit hun omgeving is weggehaald. ,,Het welzijn van de kinderen dient altijd voorop te staan."

Een voormalig leerkracht van een basisschool uit de omgeving van Den Bosch die zelf ooit het middelpunt is geweest van een soortgelijke situatie, vindt dat de directie en het bestuur van de Lepelstraatse school zich diep moeten schamen. ,,Ik heb mijn relatie met de ouder van een leerling direct bij de directie gemeld. Die had er totaal geen moeite mee. Zo zijn we verliefd, verloofd en uiteindelijk getrouwd. Het is nog steeds het beste besluit geweest dat ik in mijn leven heb genomen", is op de site van het Brabants Dagblad te lezen.

De poll van BD waarop kan worden gereageerd op de stelling of een school iets heeft te vertellen over het liefdesleven van een leerkracht, was zaterdag 16.00 uur duidelijk. 88 procent van reacties steunt de lerares.

Niet wenselijk

Directeur Jos Krebbex van de in Oudenbosch gevestigde Borgesiusstichting, een organisatie die vergelijkbaar is met die waar de school uit Lepelstraat onder valt, is er geen voorstander om tussentijds leerkrachten over te plaatsen. Dat kan de continuïteit van een leerproces schaden en het belang van de kinderen staat altijd voorop, vindt hij.

,,Daarom maken wij aan het begin en aan het einde van een schooljaar de balans op. In onderling overleg bekijken en beoordelen we dan bepaalde situaties. Wij hebben het maar één keer meegemaakt dat een tussentijdse ingreep onvermijdelijk was, maar dat is al weer ruim tien jaar geleden", zegt hij zonder een oordeel uit te willen spreken over wat nu in Lepelstraat speelt. ,,Daarvoor ken ik de ins en outs niet goed genoeg en beperk ik me tot mijn eigen organisatie."