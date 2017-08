'Met die clowns wil je niet geassocieerd worden': Geen Snollebollekes bij NAC-PSV om boze fans

Brabander Ward is met zijn zeven tienen aangenomen op Cambridge

22:38 BREDA - Het is maar goed dat Ward van der Schoot (18) uit Breda zich voor de zekerheid had ingeschreven op de universiteit van Utrecht. Niet omdat hij daar nu de wiskundeopleiding gaat volgen. Maar na maanden wachten kreeg hij vandaag te horen dat hij is aangenomen op de University of Cambridge in Engeland.