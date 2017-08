Mijn buren seksen met de gordijnen open

Had je bij de televisie die Man van Financiën. Hij zat er bij iedere productiebespreking bij en riep na ieder voorstel: ‘Te duur!’ Dat tekstje hebben we ooit opgenomen. Toen bij een volgende vergadering zijn mening aan de orde kwam, drukten wij alleen de knop even in: ‘Te duur!’



Misschien is het een idee de tirade van uw schoonvader een keer op te nemen. Bij een volgende verjaardag zegt u in het begin van de avond: ‘Jongens eerst even vaders idee over de politiek’. En vervolgens horen we zijn vaste monoloog tegen buitenlanders, liberalen of socialisten. (Doorhalen wat niet verlangd wordt.)



Gaat wat ver misschien. Uw schoonvader er een keer op aanspreken, kan natuurlijk ook. Maar volgens mij bent u niet zo’n aanspreker. En misschien is uw schoonvader iemand van het slag: ‘Wat zullen we nou krijgen? Mag ik op een verjaardag al niet meer zeggen wat ik vind? We leven in een vrij land of niet soms!’. En voor je het weet is er trammelant in de familie.



Kun je beter de man zijn verjaarspleziertje gunnen en een paar keer per jaar leven met die toestand.



Vandaar dat ik u iets aanraad waar u volgens mij wel goed in bent: wees de wijste.