Milieuvriendelijke Groningse bussen moeten tanken in Brabant

Qbuzz schafte de twee waterstofbussen begin dit jaar aan. Ze stoten geen CO2 uit. De bussen rijden tot december proefritten in Groningen en Drenthe. Maar de bouw van een waterstoftankstation in Delfzijl loopt vertraging op en ook een tankunit in de stad Groningen is er nog niet. Daarom zit er vooralsnog maar één ding op: tanken in Rotterdam of in Helmond. Qbuzz koos voor Brabant.