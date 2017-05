Bij PSV gebeurde dat in de jaren zestig. Bij Vitesse ging het in 1996 om een toen twaalfjarige jeugdspeler van de club. Hij werd aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider van de C1. Het slachtoffer, Renald Majoor, is op zijn achttiende gestopt bij Vitesse, omdat hij te veel last had van de psychische gevolgen van het misbruik. De dader is uiteindelijk ontslagen. Ook werd hij veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf.