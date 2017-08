Mishandelde agente Brabants politieteam: 'Afgekeurd, nooit meer sporten en doodmoe van veel geluid'

BREDA - Op 22 mei 2015 veranderde het leven van agente Marieke van politieteam Markdal. Een op het oog 'simpele' melding liep compleet uit de hand, Marieke werd door twee mannen in elkaar geslagen en liep hersenletsel op. Nu, ruim twee jaar later, is alles anders. Marieke is afgekeurd en heeft haar hobby's en sporten vaarwel moeten zeggen.

Marieke (36) heeft haar ervaringen van zich afgeschreven in een blog, waarvan een deel geplaatst is op de Facebookpagina van Politieteam Markdal.

De brief

'Ik kom bij en hoor gegil maar snap niet wat er is gebeurd, waar ik ben en waarom het zo donker is. Ik dwing mezelf mijn ogen te openen maar het blijft donker. Ik snap er niks van tot ik besef dat ik gewoon niks kan zien. Ik voel dat mijn hoofd vochtig is en er iets uit mijn neus stroomt.

Ik voel gras en zand maar besef niet dat het gras is en dat ik op de grond lig. Ik snap er echt niks van. Dan voel ik pijn in mijn hoofd. Het lijkt wel of er iets stroomt in mijn hoofd. Het doet zo’n pijn dat ik wil gillen maar er komt geen geluid uit mijn mond. Shit, er stroomt iets in mijn hoofd. Dit is niet goed. Ik moet opstaan maar ik weet niet hoe dat moet. Ik hoor gegil en dan een mannenstem. Ik moet gaan zitten. Dat lukt maar dan stroomt er nog meer uit mijn neus. Ik proef bloed en word kotsmisselijk.

Mijn hoofd lijkt uit elkaar te barsten. Ik heb mijn mond vol bloed en alles is donker. De pijn is niet te doen en ik denk dat ik weer weg val. Dan word ik ineens opgetild. Mijn hoofd!! Ik voel me niet goed!! Ik zie niks!! Ik roep dit naar de stemmen die ik hoor. Ik zie niks, ik ben misselijk!! Ik snap er niks van. Wat gebeurt er hier allemaal?', schrijft Marieke in haar blog over de bewuste dag, 22 mei 2015.

Moeite met licht en geluid

Vanaf dat moment is niets meer hetzelfde voor Marieke. Ze is afgekeurd, hobby's en sporten heeft ze stop moeten zetten en het onderhouden van een sociaal leven kost haar heel veel pijn en moeite. Licht kan heel fel zijn waardoor ze een bril met donkere glazen draagt en in drukke ruimtes gebruikt ze oordopjes omdat ze van veel geluid erg moe wordt.

Verder is haar geheugen niet meer wat het moet zijn, ze vergeet mensen, afspraken, gesprekken en pannen die op het fornuis staan. Ze heeft er epilepsie bij gekregen en moet haar tempo aanpassen in vrijwel alles wat ze doet.