Mishandelde transgender Jessica uit Brabant: 'Ze konden ook gewoon een pistool tegen mijn hoofd houden'

BRABANT - De officier van justitie is een zakelijke vrouw, en door haar vak heel wat gewend. Vrijdagmiddag viel ze echter uit. ,,Hoe haal je het in je kop", beet ze twee verdachten toe. De mannen worden gezien als overvallers van een Eindhovense die ze urenlang 'beestachtig' mishandelden. Ontkennen heeft geen zin, ze hebben het zelf gefilmd.

Vlak na de overval zocht het slachtoffer, de Eindhovense Jessica (56), zelf de publiciteit. Letterlijk bont en blauw geslagen vertelde ze voor de camera's dat ze tot martelend toe was mishandeld wegens haar geaardheid. Ze is transgender, geboren als man en gaat nu door het leven als vrouw. In de rechtbank haastte advocate Esther Vroegh zich om dat beeld weg te poetsen. Volgens haar ging het 'gewoon om een inbraak al werd dat geen gewone inbraak'. Het OM ziet ook geld als hoofdmotief, maar de schokkende geweldsexplosie moest meer redenen hebben.

Prostitué

Jessica zei een zaterdagavond in februari naar een date te gaan. De man vroeg om achter hem aan te rijden en het ging naar de lege parkeerkelder van Dippiedoe in Best. Daar werd ze opgewacht door drie mannen. Deze wikkelden tape om haar enkels, polsen hoofd, trapten en schopten waar ze konden en gingen er na drie uur vandoor. De politie pakte later een vrouw en vier mannen op, waaronder een ex van Jessica.

Drie van hen zijn weer vrij. Alleen Jody V. (33) uit Geldrop en Martin van D. (37) uit Nieuwegein zitten nu drie maanden in voorarrest en moesten daarom naar een procedurele zitting. Advocate Vroegh vertelde er 'hoe het werkelijk zat'. Jessica is prostitué, net als haar ex. Die was boos omdat ze het had uitgemaakt, wist dat er veel geld in huis lag en stelde voor haar weg te lokken om ondertussen in te breken.

Bedoeling was, volgens de advocate, dat een nepklant Jessica aan de praat hield. Maar omdat er iemand in haar huis was, liep alles anders en vandaar dat ze werd vastgebonden: ze is groot en sterk. Als waarschuwing naar de inbreekster stuurden de mannen een filmpje.

Mensonterend

Beiden wilden vrij uit voorarrest. Martin omdat hij kon werken om de schadeclaim bij elkaar te verdienen, Jody wilde met zijn vriendin het verlies van een ongeboren kind verwerken. Ze schaamden zich beiden diep, en het had echt niks met Jessica als persoon te maken.

Officier Caroline Krol geloofde daar niks van. ,,Ze vroegen in het filmpje trots of ze genoeg hun best hadden gedaan. Mensonterend wat daar gebeurde. Een vrouw die haar werk wil doen zo te grazen nemen, het zijn afschuwelijke beelden." Jody's verlies noemde ze vreselijk, maar vrijlating was voor haar niet aan de orde. En daar was de rechtbank het mee eens: de twee blijven achter tralies.