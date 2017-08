Moeder boos: 'Auto stond in schaduw, het was niet heet binnen'

De politie probeerde contact te krijgen met de baby op de achterbank, maar die leek niet te reageren. Omdat de auto op slot was, werd besloten het raam in te slaan. Daarna bleek al snel dat het kind niets mankeerde. Dat lag prinsheerlijk te slapen. Een omstander die de dreumes in het voertuig had zien zitten, had de politie gealarmeerd.



Toen agenten de baby eenmaal uit de auto hadden, kwam even later de moeder aanlopen. Zij had samen met haar andere kind een boodschapje gedaan in de Action. De Dordtse reageerde verbouwereerd op de actie van de dienders. ,,Ik moest een cadeautje kopen voor iemand en net voor ik de auto parkeerde, viel mijn baby in slaap. Dus daarom heb ik die laten zitten. De auto stond in de schaduw van een aantal bomen. Moet kunnen, dacht ik.’’