Moeder van in Brabant verdwenen Jelle Leemans: 'Elke dag opnieuw hoop ik op dé tip'

NISPEN - ,,Er was een tip binnengekomen en het leek een betrouwbare. De politie zette man en macht in om die uit te zoeken. Het gaf me een beetje hoop. Maar weer is het niets."

Dat zegt Lieve Baken, de moeder van de spoorloos verdwenen Belg Jelle Leemans na de doorzoeking van een loods op de grens tussen Nispen en Essen. ,,Je verwacht toch iets van positief nieuws. Ik had gehoopt op een doorbraak. Maar ik blijf hopen. Dat moet gewoon. Ik weiger me erbij neer te leggen. Elke dag opnieuw hoop ik op dé tip die meer duidelijkheid brengt."

Belangstelling

Baken zegt de zaak persoonlijk nooit af te kunnen sluiten zo lang deze niet opgelost is. ,,Enerzijds is deze zoekactie weer een zware teleurstelling, maar anderzijds komt de zaak weer wat in de belangstelling. Er wordt weer over gepraat en misschien gaat er ergens iemand zenuwachtig reageren."

Onder meer specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut en speurders hebben maandag urenlang de loods doorzocht. Zij zochten de vermiste Rumstenaar Jelle Leemans. Volgens de Nederlandse politie kwam er een betrouwbare tip, maar Jelle blijft spoorloos.

Het laatste levensteken van de destijds 27-jarige Leemans dateert van 21 november 2013. Die dag had de Rumstenaar een afspraak in Roosendaal. Om drugs te kopen. Het is de dag dat voor het laatst iets over Leemans vernomen is. Een dag later wordt zijn wagen teruggevonden in Merksem. Maar het blijkt niet meer dan een dwaalspoor te zijn.

Verdachten

Later wordt al snel de link gelegd naar het Nederlandse drugsmilieu. De politie heeft zelfs verdachten opgepakt, maar heeft die later weer vrij moeten laten. Na bijna vier jaar is de Belg nog altijd spoorloos, ook de zoekactie in de loods heeft niks opgeleverd.

Moeder Lieve Baken blijft ondertussen vurig hopen. ,,Elke 21ste, de dag van zijn verdwijning, is het moeilijk. Dat er net op die dag een zoekactie is uitgevoerd, maak het uiteraard nog wat lastiger. Maar we blijven hopen. Alle aandacht is beter dan niets."