Moeder van verdronken jongetje in Chaam: 'Hij was mijn zonnetje'

Twee extra verdachten aangehouden bij liquidatie Kerdriel

5 juli ARNHEM/KERKDRIEL – Het is nog niet duidelijk wanneer het gerechtelijk onderzoek is afgerond tegen de twee verdachten van de liquidatie op 31 december 2015 in Kerkdriel. Integendeel: tijdens een tussentijdse zitting van de Arnhemse rechtbank vertelde officier van justitie Aidan van Veen woensdag dat de zaak veel groter is en het onderzoek wordt uitgebreid.