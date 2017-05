Moet Udense vastgoedmagnaat Roger Lips opnieuw op de vlucht?

Van vorst naar twintig graden, maar geen zon en kans op stevige buien

11:24 DEN BOSCH - In de nacht van maandag op dinsdag heeft het op diverse plaatsen gevroren. Het koudst was het in Deelen met -1,7 graden. Aan de grond vroor het op veel meer plaatsen. De laagste temperatuur werd gemeten in Twente waar het -6,3 graden werd.