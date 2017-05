Monteurs vast onder HSL-brug Hollands Diep: treinverkeer plat

UPDATE Omstreden statistische methode moet 'gevoel' zaak-Nicole van den Hurk staven

12:18 DEN BOSCH - Aantonen dat de kans dat verdachte Jos de G. de dood van Nicole van den Hurk groter is dan de kans dat de Valkenswaardse oud-tegelzetter onschuldig is. Dat wil het Openbaar Ministerie met het inzetten van een nieuwe statisch deskundige, blijkt dinsdagmorgen bij het Gerechtshof in Den Bosch tijdens een procedurele zitting in het hoger beroep.