Moslims gaan straat op in PVV-bolwerk St. Willebrord: 'Met goede bedoelingen gesprek aangaan'

SINT WILLEBRORD - Jonge moslims van de Hijad Gemeenschap die als ideaal hebben de kloof met andere groeperingen uit de samenleving te dichten, gaan zaterdag in gesprek met de Willebrordse bevolking. In het kader van hun twee jaar geleden opgestarte project 'Nederlandse Moslims Verenigd voor Nederland' hopen zij op het Emmausplein met zoveel mogelijk voorbijgangers te kunnen praten over de grote kloof die er is.

De organisatie maakt zich al jaren grote zorgen over de Nederlande maatschappij waarbij Nederlandse moslims en Nederlandse niet-moslims steeds vaker tegenover elkaar staan. Maandelijks worden er twee steden of dorpen bezocht om daarover met mensen de dialoog aan te gaan.

Dat St. Willebrord met zijn grote PVV-aanhang wordt bezocht, is geen toeval. De moslims zoeken bewust naar plekken waar negatief over ze wordt gedacht. Zoals in het filmpje kort na de landelijke verkiezingen waarop de Willebrordse PVV-aanhanger Shirley in harde bewoordingen uithaalde naar moslims.

Invloed op veranderingen

Volgens Koraisah Habieb-Joeman is het voor de Hijad Gemeenschap juist heel spannend met dat soort lui in gesprek te komen. ,,Wij hebben dat filmpje ook gezien. Ongeacht of mensen negatief zijn, zetten we ze toch aan het denken. Met onze bezoeken proberen wij invloed te krijgen op veranderingen in de maatschappij. Dat is een lange weg waarbij wij ook de steun van gemeenten hard nodig hebben.''

In juli was de Hijad Gemeenschap ook al een paar in het dorp Rucphen, maar dat was volgens Habieb niet de juiste plek. ,,Ondanks de zinvolle discussies die we daar hebben gevoerd, hadden wij toen eigenlijk al in St. Willebrord moeten zijn.''

Quote Wij kunnen niemand dwingen met ons te praten. Koraisah Habieb-Joeman Zaterdag komt ze wel met een aantal vrijwilligers die kant op in de wetenschap dat het niet gemakkelijk zal zijn om tussen 11.00 en 17.00 uur met de Willebrordse bevolking in contact te komen. ,,Wij kunnen niemand dwingen met ons te praten. Tot nu toe zijn onze ervaringen elders in het land best positief, al moet je soms sterk in de schoenen staan als je iets over je heen krijgt. Maar zijn het nodige gewend en hebben dit er wel voor over om ons einddoel te bereiken.''

Geen extra veiligheidsmaatregelen

De gemeente Rucphen is niet van plan extra veiligheidsmaatregelen te nemen en heeft ook niet overwogen de manifestatie te verbieden. De ervaringen van een maand geleden in het dorp Rucphen geven daar ook geen aanleiding toe. ,,Er zijn ook geen gronden deze manifestatie te verbieden. In Nederland is vrijheid van meningsuiting. Wel hebben wij die stichting erop gewezen dat het niet is toegestaan op het marktterrein te komen of in de buurt van etalages en deuren van winkels'', aldus een woordvoerder van de gemeente.

De weekmarkt en de komst van de Hijad Gemeenschap overlappen elkaar maar een uurtje. Om 12.00 uur worden de kraampjes afgebroken.