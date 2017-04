Naakte man ligt op de grond voor de Heuvel in Eindhoven: 'Hij was nauwelijks aanspreekbaar'

Steven Bostelaar uit Eindhoven zag het vrijdag rond 13.30 uur allemaal gebeuren. ,,Ik liep over de Smalle Haven toen die man daar zijn kleding uittrok. Toen ik iets later bij het Catharinaplein kwam, lag die man daar naakt op de grond. Hij heeft er denk ik een kleine tien minuten gelegen. Zijn vriend heeft hem nog een beetje bedekt. Die hoorde ik ook praten over een jointje dat ze gerookt hadden."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om een verwarde man zonder vaste woon of verblijfplaats. ,,Toen we hem aanspraken gaf hij een agent een klap en daarop is hij aangehouden. Hij was nauwelijks aanspreekbaar dus over zijn beweegredenen kunnen we nog niets zeggen. We hebben wel het vermoeden dat er alcohol en/of drugs in het spel waren."