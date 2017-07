NAC-sponsoren over inval in hun hotel: 'Met 57 man vielen ze binnen'

,,Het zijn gewoon pesterijen", zegt Salar. ,,We hebben de beelden van onze bewakingscamera's bekeken. Met 57 man zijn ze bij ons binnengevallen, politie en leden van de Nederlandse inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ambtenaren van de gemeente en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit."



Ze kwamen zeer intimiderend over, vertelt Salar. "En als je met zoveel man ergens binnenvalt, kun je natuurlijk niet met lege handen naar huis. Toen ze merkten dat onze werknemers in orde waren, zijn ze gewoon gaan zoeken. Ze hebben het hele hotel ondersteboven gekeerd. Ze hebben zelfs met een rolmaat de zeetong staan opmeten, of die niet ondermaats was. Uiteindelijk hebben ze een klein mankementje gevonden aan onze afzuiginstallatie in de keuken. Dat was al langer zo, was bij eerdere controles nooit een probleem, maar nu opeens wel. Tja, ach."