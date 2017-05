Nachtmerrie van stel uit Helmond komt uit: hondje Paco doodgebeten door misstap dierenpension

Het is de nachtmerrie van elke hondenbezitter: tijdens je vakantie bericht van het dierenpension krijgen dat je hond dood is. Maar naast verdriet is er ook grote woede bij Ivar en Sandra Bressers uit Helmond nu ze weten wat er is gebeurd. Hun Jack Russell Paco is niet tijdens het uitlaten door twee onbekende, loslopende Duitse doggen doodgebeten, zoals eigenaresse Tina Rollbühler-Blank van het pension hen wilde doen geloven. Nee, zij zette Paco in tijdens een gedragstherapiesessie met die Duitse doggen. Met fatale gevolgen, ze hebben het hondje opengereten.

In april zocht het stel vanwege vakantie opvang voor Paco. Via internet kwamen ze uit bij Psychologisch Centrum voor Honden Brabant in Budel-Dorplein. „Met veel vrijheid in de bossen", vertelt Ivar. „Paco had nooit genoeg beweging."

'Alsof iemand een baksteen in je gezicht gooit'

Tijdens de vakantie op Aruba waren de berichten geruststellend: na een paar dagen begon Paco zijn draai te vinden. Tot de mail van 12 april: Paco was dood. Ivar: „Het is alsof iemand een baksteen in je gezicht gooit."

Maar de grootste schok moet dan nog komen. Rollbühler wil hen niet in contact brengen met de eigenares van de doggen en reageert niet op mails. Als het stel bij thuiskomst Paco's paspoort en riem gaat ophalen, reageert ze bot. Het echtpaar meldt de gebeurtenissen bij de politie in Maarheeze. Die ontdekt hoe de vork echt in de steel zit. Tijdens een therapiesessie werd Paco met een stagiaire op dertig meter van de Duitse doggen neergezet. Rollbühler gaf de eigenares van de doggen opdracht haar honden los te laten en die stortten zich vervolgens op Paco.

'Dit was niet te voorzien'

Dat Rollbühler loog over de toedracht en probeerde contact tussen de twee partijen te voorkomen, was 'om de eigenares van de doggen te beschermen'. Ze vindt niet dat ze een inschattingsfout gemaakt heeft. „De honden waren niet eerder agressief geweest. Dit was niet te voorzien."

Veel begrip voor het verdriet van Paco's baasjes toont de eigenares van het hondenhotel niet. „Voor ons was het erger, wij hebben het zien gebeuren. Ik heb de ingewanden van Paco terug moeten stoppen."