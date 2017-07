Nationale primeur in Breda: sushi eten op het lichaam van een naakte vrouw

,,Een met sushi aangeklede dame op tafel, die je langzaam naakt eet, dat is de fantasie", zo vat Huurdeman deze nieuwste dienst kort samen. Het idee is over komen waaien uit Japan, waar de service vooral een ceremoniële functie heeft. In het feodale Japan hielden samoerai vaak zo'n Nyotaimori na een heroïsche overwinning op het slagveld.

Zijlstra en Huurdeman benadrukken dat bij hen het diner ook best erotisch getint mag zijn. Een 'happy ending' als toetje behoort tot de mogelijkheden.

Fantasie prikkelen

,,We willen de fantasie van klanten op een nieuwe manier prikkelen. Dat is de kers op de taart die we aanbieden", verklaart Zijlstra. Dit laatste zelfs letterlijk, want ook het bestellen van andere gerechten dan sushi op huid is mogelijk. ,,Alles is bespreekbaar, in overleg met de dame en de kok."

Maar kun je dit wel maken, is dit 'vermaak' niet te vernederend voor de vrouwen in kwestie? Nee, klinkt het stellig. ,,Wij staan achter wat wij doen en naast feministen", zegt Huurdeman en wijst erop dat hun escortbureau als enige in Brabant en Zeeland samenwerkt met Kompaan en de Bocht, een instelling, die onder meer vrouwen helpt om uit het vak te stappen.

,,Er zijn veel misstanden in deze sector", zegt Zijlstra, die als student commerciële economie aan de Avans Hogeschool een bijbaantje nam als chauffeur voor een ander bureau en zo in het wereldje rolde. ,,Ik zat vaak een paar uur in de auto met escortvrouwen en hoorde hun verhalen. Zo ontstond bij ons het idee om zelf een bureau op te richten dat het welzijn van zijn werkneemsters wél serieus neemt."

Sushi-model

Voor de sushi-service werken ze samen met een Japanse chefkok uit Rotterdam, die ervaring heeft met serveren van sushi op huid. Ook een enthousiast sushi-model is al gevonden. Ze is niet alleen geselecteerd op haar lichaamsbouw, maar moet ook goed stil kunnen liggen.

Er passen ongeveer 20 stukken sushi op een model. Aan het eten van zo'n levend bord hangt wel een aardig prijskaartje: 700 euro voor het eerste uur, 350 euro voor elk uur daarna.

En wat vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hier van? Die laat in een reactie weten dat er geen speciale voorschriften gelden voor sushi-service in Nederland.