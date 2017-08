Nauwelijks langer op een huis wachten door vluchtelingen

Moeten Brabantse rechters zwaarder straffen in li­qui­da­tie­za­ken?

3 augustus DEN BOSCH - Brabantse rechters moeten zwaardere straffen opleggen in liquidatiezaken, stelde politiechef Rienk de Groot donderdag. Ze zouden daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan Amsterdamse rechters, die er in hun vonnis wél zouden laten zien dat ze snappen dat zwaardere straffen kunnen helpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.