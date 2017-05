Nederlandse auto rijdt in België in op groep fietsende vrouwen: twee doden, één in levensgevaar

Zes vrouwen werden op de Turnhoutsebaan aangereden bij het oversteken. Twee van hen zijn overleden, één is kritiek en drie andere zijn gewond. Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen was de Nederlandse autobestuurder niet onder invloed van drank of drugs.



Het ongeval gebeurde op de Turnhoutsebaan (N19), die momenteel dan ook versperd is in beide richtingen. Het verkeer vanuit Turnhout naar Kasterlee of Geel wordt gevraagd om te rijden via Retie (E34), vanuit Geel naar Turnhout is er een lokale omleiding langs Retie en Lichtaart.