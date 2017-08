Nep-rechercheur probeert mensen op te lichten in Wijk en Aalburg: 'Als u geen geld heeft, wordt u opgepakt'

Mannenstem

Diverse bezorgde bewoners hebben vandaag de politie gebeld. Zij wilden weten hoe het kan dat ze nooit een brief hebben gehad en nu ineens gebeld worden. ,,Dat is inderdaad niet hoe wij werken”, bevestigt Peters. ,,Wij sturen altijd eerst een brief en bellen nooit anoniem.”

Over de verdachte is nog niet veel bekend. Van de man is niet bekend of hij met een accent spreekt of hoe hoog of laag zijn stemgeluid is. De getuigen kunnen zich dat niet herinneren, meldt Peters.