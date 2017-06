Nieky Holzken uit Helmond: Ik heb kennelijk te lang op troon gezeten

Hij voelde zich op het canvas van Parijs zeker niet die mindere van zijn negen jaar jongere Franse tegenstander. ,,Die spotte met de reglementen van GLORY (de kickboksbond, WH) door steeds weg te stappen. Mijn zoontje schopt nog harder dan hij. Met de beslissing van de jury na de vorige partij in Oberhausen kon ik nog wel leven. Maar deze keer was het echt niet terecht. Doumbe heeft alleen gewonnen omdat dit gevecht in Frankrijk plaats had."

Holzken acht de kans klein dat hij nog een keer voor een titelgevecht de ring in stapt. Nog tot mei 2018 staat hij bij GLORY onder contract. ,,Ik denk dat ik nog twee keer als kickbokser de ring in stap om een zakcentje op te strijken. Zoals ik me nu voel is het daarna over en ga ik me helemaal op het boksen toeleggen."