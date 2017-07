Nieuw afvalsysteem in Breda zorgt voor maden in kliko's

Een deel van Breda maakt al gebruik van het nieuwe systeem waardoor de meeste huishoudens drie kliko's (voor gft, papier en voor plastic en lege pakken) krijgen. Restafval moet in een ondergrondse container. In breder opgezette wijken en in het buitengebied krijgt een huishouden een vierde bak voor restafval.

Na acht dagen

Ze heeft nu bijna vier maanden de nieuwe kliko's. Vanaf het moment dat het warmer is dan achttien graden, komen er maden in de gft-bak. "De bioloog adviseert om iedere week de container te legen en schoon te maken. Maar dat kan niet want de gemeente leegt de bak eens in de twee weken. Dus je kan niet voorkomen dat de maden ontpoppen."

Niets helpt

Extra ophaalbeurt

Op de vraag of de kliko's in de zomer vaker kunnen worden geleegd, laat de gemeente weten dat daarover wordt besloten na de invoering van het systeem in de gehele stad (voorjaar 2018). "In warme periodes zou dan een extra ophaalbeurt toegevoegd kunnen worden. We zijn op dit moment bezig met een nieuw systeem van afvalinzameling. Dat is een enorme operatie die we in fases over de hele stad uitvoeren", aldus de gemeentewoordvoerder.