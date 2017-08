Nieuw middel op de drugsmarkt: is bezit van apaa strafbaar?

DEN BOSCH - Apaa. Het is een nieuw middel op de drugsmarkt. Het Openbaar Ministerie stelt het middel graag strafbaar en droeg daarom vrijdagochtend een zaak aan bij de rechtbank in Den Bosch. Die zal als eerste moeten beslissen of bezit van apaa strafbaar is.

Die stof is vrijwel hetzelfde als apaan, een inmiddels verboden grondstof voor amfetamine. Apaa is echter nieuw op de drugsmarkt en staat daarom nog niet op de Europese lijst van verboden chemicaliën.

Jaren terug zat justitie met een flink juridisch probleem. Vanuit China werd de Nederlandse markt opeens overspoeld met apaan, een middel uit de verfindustrie dat echter simpel en voor een paar tientjes kon worden omgezet in BMK, waar weer amfetamine van wordt gemaakt. Sindsdien schieten de drugslabs als paddenstoelen uit de grond en verdwijnt veel afval daar weer in terug.

Politie wist heel wat apaan te onderscheppen, als eerste in 2009 in Waalre. Maar bezit van stoffen is pas strafbaar als het op een soort internationale zwarte lijst staat. Dat moet de EU regelen en die molens draaiden erg traag. Op aandrang van Nederland is apaan er toch opgekomen en sindsdien kan er hard worden opgetreden.

600 kilo apaa

Wat het OM al verwachtte is nu gebeurd: er is een nieuwe stof op de markt die, zoals de naam apaa al aangeeft, net geen apaan is,maar er wel heel veel op lijkt. Deze staat dus opnieuw (nog) niet op de lijst, maar het OM ziet bezit ervan wel als strafbaar. In de Bossche rechtbank, waar een man terecht stond omdat hij 600 kilo in een busje had, wees officier van justitie Hugo Storij er op dat er deze keer zelfs geen enkele legale toepassing voor is. En opnieuw is het witte poeder simpel om te zetten naar BMK.

De verdachte Jahid F (20) uit Zundert zei dat hij op het Eindhovense NS-station was aangesproken door een vage kennis die vroeg of hij achter de man aan wilde rijden met een volgeladen busje. Omdat hij er 500 euro voor kreeg dacht F. wel dat het 'foute boel' was. Hij zag vaten in de laadruimte maar rook niks en kroop achter het stuur.

Pistolen

Politie was gewaarschuwd dat er mannen met pistolen bij het busje stonden dus gingen er achteraan en reden hem klem. F. rende weg en toen de politie in de lucht schoot, vluchtte hij een tuin in. Daar werd hij gepakt. In de vaten zat 600 kilo poeder waarvan het NFI even dacht dat het amfetamine was, maar het bleek het nieuwe apaa.

Volgens Storij is het bezit strafbaar als voorbereidingshandeling van drugsproductie. Hij denkt dat F. van de hoed en de rand wist, wat anders kan er in Brabant in vaten zitten dan drugs? Bij zijn vlucht hield de man zijn hand vreemd aan zijn riem en de dag na de arrestatie zagen straatbewoners mensen in de berm zoeken en iets vinden, wat hoogstwaarschijnlijk dat geziene pistool was.