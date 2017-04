Nog 15.000 voetbalvelden aan asbest te gaan: in Brabant wordt het hardst geruimd

DEN BOSCH - Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om asbest op je dak te hebben. In zeven jaar tijd moeten er ruim 15.000 voetbalvelden vol met asbest verwijderd en afgevoerd worden. Een gigantische operatie, waar ontzettend veel mensen mee te maken krijgen.

De tijd dringt. Sterker nog: de grote vraag is of 1 januari 2024 wel een realistische datum is waarop Nederland asbestvrij moet zijn. Als iedereen de verplichte sanering nog jaren uitstelt, worden grote problemen voorzien. „In het huidige tempo van vervangen, halen we het niet”, zegt Dave Rensman van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Weg naar asbestvrij bestaan

Rensman is projectleider asbestdaken Brabant. Hij heeft mee een landelijk projectteam opgezet en daarnaast in deze regio doorlopend contact met gemeenten, provincie en de ZLTO over de weg naar een asbestvrij bestaan. ,,In Brabant liggen ongeveer twintig miljard vierkante meters asbest, achttien procent van het totaal. Hier wordt het hardste opgeruimd van alle provincies, ongeveer een miljoen vierkante meter per jaar. Niet alleen vanwege die hagelstorm, ook omdat hier een handelsgeest heerst: meteen alles aanpakken. Maar dan nog gaat het te traag. We zouden drie keer sneller moeten zijn om 2024 te halen. Vandaar dat we bezig zijn met een pakket van maatregelen om mensen te stimuleren.”

Haast is geboden. Asbest is sinds 1994 verboden vanwege de grote gezondheidsrisico’s; jaarlijks overlijden er 1.300 mensen aan. De asbestdaken die er nu nog liggen zijn aan het einde van hun levensduur. Ze worden steeds slechter waardoor de kans op verspreiding van kleine deeltjes door de lucht steeds groter wordt. Een slecht dak van 1.500 vierkante meter verspreidt anderhalve kilo asbeststof per jaar, aldus Rensman.

Enorme klus

De klus waar Nederland voor staat is enorm. In totaal moet er ruim 105 miljard vierkante meter aan asbestdaken worden verwijderd; een hoeveelheid waarmee je Helmond bijna twee keer kunt overkappen. Het gros daarvan ligt op agrarische gebouwen, maar veel bevindt zich ook op woningen en schuurtjes, op industriepanden en scholen. Hoe veel er op de daken in deze regio ligt: het is gissen. Het merendeel van de 22 gemeenten laat naar aanleiding van een enquête van het ED weten geen zicht te hebben op de hoeveelheid. ,,Het is nu niet het meest zinvolle om te inventariseren”, zegt Rensman. ,,Dat onderzoek zou voor Brabant alleen al ruim twee miljoen kosten en dan heb je nog geen vierkante meter verwijderd.”

De totale vervangingskosten voor Nederland worden geschat tussen de drie en vijf miljard euro. Voor Brabant komt het op ongeveer 700 miljoen neer. ,,Maar vergeet niet dat dit vervangingskosten zijn voor daken die er al minimaal dertig jaar op liggen. Het is niet zo dat mensen zo maar op extra kosten gejaagd worden”, benadrukt Rensman.

Financiële gevolgen

Veel mensen stuiten wel op de financiële gevolgen van het naderende verbod. ,,Vooral boeren die gestopt zijn. Velen kunnen het niet betalen. Dat is de komende jaren een gezamenlijk probleem voor ons allemaal.” Er is een pot van 75 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk en er zijn gesprekken om een gunstige lening mogelijk te maken voor dakvervanging.

Naast financiële obstakels zijn er de komende jaren meer hobbels te verwachten. ,,Een van de grootste problemen is de capaciteit bij de saneerders. De vraag is velen malen groter dan het aanbod.” Hindernis twee: mensen in dorpen en wijken aansporen om hun oude dak te verwijderen. 85 procent van de eigenaren heeft een klein dak van minder dan 35 vierkante meter. ,,Daarvoor worden binnenkort projecten opgestart, waarschijnlijk in Leende en Stiphout.”