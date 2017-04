Nog geen plannen met Pasen? Acht regiotips op een rij

DEN BOSCH – De Paasdagen staan voor de deur. Heb jij al bedacht hoe je dit extra lange weekend doorbrengt? Voor wie het standaard bezoek aan de woonboulevard wil vermijden en wel wat regendruppels durft te trotseren is er genoeg te doen. Brabants Dagblad zette acht tips in de regio op een rij.

1. Doe een dansje op Paaspop in Schijndel

Wie Pasen zegt zegt Paaspop. Ga met je vrienden uit je dak op de muziek van onder andere Anouk, Doe Maar, UB40 en Chef Special op het Schijndelse festival. De zaterdag is compleet uitverkocht, maar voor de andere dagen is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Volledig scherm © Paaspop

2. Struinen op de Tilburgse plattelandsfair

Op Tweede Paasdag vindt de tweede editie van de gratis Tilburgse Plattelandsfair plaats. Scharrel rond op deze markt in de Spoorzone en geniet van lekker eten, leuke activiteiten en een gezellige rommelmarkt. Er zijn verschillende foodtrucks en boerderijwinkels te bezoeken en kraampjes met brocante artikelen en verse boerenproducten.

Volledig scherm © Eva Plevier

3. Strek de benen met een wandelexcursie

Brabants Landschap en IVN organiseren op Tweede Paasdag gratis wandelexcursies in elf natuurgebieden. Gezinnen kunnen avontuurlijk op pad met de Vossenstreken app, die op 17 april officieel wordt gelanceerd. Vanuit veertien locaties in heel Brabant kun je erop uit om de natuur dichtbij huis te ontdekken. Ook de informatiepunten van Brabants Landschap zijn geopend.

Volledig scherm © Willem van gerwen

4. Ga op kamelensafari in Berlicum

Ben je de Paashaas beu? Ga dan op Eerste Paasdag op safari bij kamelenmelkerij Smits in Berlicum. De dieren zijn van dichtbij te bewonderen en te aaien. In een presentatie en een rondleiding leer je meer over het leven van de kameel. Ook kun je kalfjes de fles geven én een kamelenritje maken. Tussen alle kamelen kun je ook paaseieren schilderen.

Volledig scherm © Jeroen van Eijndhoven / Beeld We

5. Bezoek de nostalgische boeremèrt in Liempde

Op de nostalgische Boeremèrt staat de tijd even stil. De veldwachter spreekt, de troubadour zingt, kinderen lopen op stelten en spelen met hoepels. Bezoekers wanen zich op Tweede Paasdag in de jaren twintig in het Liempdse dorpshart. De hele dag zijn er tal van activiteiten voor jong en oud.

6. Bierproeven in Tilburgse brouwerij

Zin in een ambachtelijk biertje na de Paasbrunch? Bij de brouwerij van KraftBier in het centrum van Tilburg kun je op Eerste Paasdag terecht voor een rondleiding en bierproeverij. Houd wel wat ruimte over in je maag, want bij bier horen natuurlijk hapjes.

7. Duik de geschiedenis in op Kasteel Dussen

Op Tweede Paasdag kun je ook terecht bij Kasteel Dussen. Tijdens een rondleiding wordt stil gestaan bij de geschiedenis, de personen die daarin een rol hebben gespeeld en bij de verhalen die over het kasteel de ronde doen. Ook zijn er vertrekken te bezichtigen die door het jaar heen niet voor publiek geopend zijn.

Volledig scherm © Bertjan Kers/BD

8. Bezoek de verzamelbeurs in Veghel

Verzamelaars kunnen 's ochtends op Eerste Paasdag hun hart ophalen op de maandelijkse beurs van Stichting Verzamelbeurs Veghel. Of je nou postzegels, munten, flippo's of suikerzakjes spaart: breid je verzameling uit of ruil je dubbele waar. Op de beurs is ook een expositie te zien van een Brigitte Bardot-verzameling.