Nog weinig te merken van acties marechaussees op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Op het eerste gezicht is het vrijdagmorgen business as usual op Eindhoven Airport. Een behoorlijke drukte maar van de stiptheidsacties door marechaussees voor een betere Defensie-cao is in de centrale hal niet veel te merken. Alleen het groepje persmensen met enkel vakbondsmensen en een marechaussee valt op.

De daadwerkelijke actie vindt plaats bij de paspoortcontrole, achter de 'security check' (die overigens door de douane wordt uitgevoerd en niet door de actievoerende marechaussees). Alleen reizigers naar niet-Schengenlanden als Engeland, Ierland, Turkije en Bulgarije moeten door de paspoortcontrole van de marechaussee bij de gates 7, 8 en 9. In de rij bij de balie om in te checken voor de vlucht naar Ohrid in Macedonie is het al vroeg druk. Veel reizigers hebben er al rekening mee gehouden. ,,We zijn hier extra vroeg maar nu is de balie niet open", foetert een groep Tilburgers. Tonnie Schuurmans en Anita van Schayk uit Oss blijven er relaxt onder. "We spraken 2 marechaussees. Die zeiden dat het wel mee ging vallen."

Karel en Monique Annen uit 's Heerenenberg kwamen er pas in de auto achter maar zijn wel op tijd, "Gelukkig wel want hier krijg ik anders wel stress van", zegt zij.

Quote Dit is zo tegennatuurlijk voor ons. Wij willen dit helemaal niet. Maar we mogen niet staken dus we moeten het van dit soort acties hebben. Marechaussee Ed Weber Of er bij de controles lange wachttijden zijn, is onduidelijk. De hal bij de gates is een 'no go-area' voor de pers. Voorzitter Sven Schuitema van de Marechaussee Vereniging is militair genoeg om te kunnen uitleggen dat de verzamelde journalisten daar inderdaad niet mogen komen. ,,Tegen alle Europese regelgeving", vertelt hij. Volgens Schuitema leiden de nauwkeurige controles tot iets langere rijen, meer niet. ,,Maar we willen ook geen burgers pesten, alleen maar aantonen dat er actiebereidheid is", aldus de vakbondswoordvoerder.

Druk opgevoerd

De komende weken wordt de druk opgevoerd door elke week meer stiptheidsdagen in te plannen. Rond de herfstvakantie zou Schiphol dan aan de beurt kunnen komen. Het dreigement is duidelijk: als minister Jeanine Hennis-Plasschaert niet met iets substantieels komt, kan de actie zomaar verplaatst worden naar Schiphol. Daar zou de stipte controle van alle paspoorten wél tot consequenties voor de reizigers leiden. ,,En de bereidheid is er wel. We hebben de collega's op Schiphol al af moeten remmen."

Grappig is wel dat Schuitema vertelt dat nu álle reizigers gecontroleerd worden. ,,100 procent controle is het doel. Op een kleiner vliegveld als Eindhoven heb je natuurlijk altijd reizigers die bekend zijn bij de marechaussees. Maar ook die worden nu gecontroleerd."

Volledig scherm Eindhoven Airport © Michel Theeuwen

Behalve over een loonsverhoging van zeker meer dan 2 procent voor het Defensiepersoneel gaan acties ook over de slechte staat van de krijgsmacht, zegt Schuitema. Jarenlange bezuinigingen en reorganisaties hebben ertoe geleid dat er te weinig personeel, te weinig munitie en te slecht materieel is. Daar moet verandering in komen. Ook om de werkdruk bij de manschappen te verkleinen, zoals bij de marechaussee. ,,Want feitelijk hebben we gewoon te weinig mensen om alle taken goed te dorn, ook bij de paspoortcontrole", aldus Schuitema.