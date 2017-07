Oeps: nieuwe bluswagens Brabantse brandweer passen niet in kazernes

Aanpassingen aan vijf kazernes kosten de organisatie ruim 108.000 euro. In Gemert, Bakel, Hapert, Beek en Donk en Middelbeers bleek de toegang iets te krap om de tankautospuit binnen te kunnen parkeren. Van de eerste vier kazernes zijn de roldeuren inmiddels zo aangepast dat de doorrijhoogte nu ruim genoeg is. In Middelbeers kampt de brandweer met een groter probleem omdat de kazerne een monumentaal pand is. De vloer moet daar worden uitgegraven om de brandweerwagen binnen te kunnen stallen. Dat gebeurt volgens de VRBZO later dit jaar.

4x4

De kosten waren onvermijdelijk, want ondanks de benodigde aanpassingen zou toch voor dit type auto zijn gekozen, zegt een woordvoerster. "Er is destijds bewust gekozen voor uniformiteit. Identieke blusvoertuigen met een standaard bepakking, zodat deze binnen de regio uitwisselbaar zijn." De nieuwe voertuigen zijn iets hoger dan de vorige wagens omdat het - in verband met natuurbestrijding - 4x4-blusvoertuigen zijn. "Deze voertuigen zijn hoger doordat de bodemvrijheid hoger is en we nu meer bepakking op het voertuig hebben." Die extra bagage is nodig vanwege de arbeidshygiëne, aldus de woordvoerster.