OM: Brabants gezin runde megadrugslab: 'Ze konden miljoenen verdienen'

DEN BOSCH - Een Eindhovenaar (52) en zijn zonen (23 en 20) verdienen volgens het OM respectievelijk 4½, 3 en 2 jaar cel voor het grote amfetaminelab dat februari dit jaar in Beek en Donk werd gevonden. Volgens ondermijningsofficier Erna Vrijhoeven is er voor vele miljoenen aan drugs gemaakt.

Gemeente klopte op 15 februari met politie, Enexis en andere instanties aan bij een bedrijfsterreintje aan de Willemstraat in Beek en Donk. Ze wilden controleren op illegale bewoning, maar eenmaal binnen roken ze de hen bekende geur van harddrugs.

Waar dat vandaan kwam was geen groot raadsel. Volgens Vrijhoeven struikelden de speurders over laboratoriumspullen, ketels, vaten, jerrycans, gasbranders, kolven en gasmaskers. Kortom, alles wat nodig is om drugs te maken. Het lab draaide en sommige vaten waren warm.

Honderden liters

In totaal stonden er honderden liters grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en afval. Het werd ook gevonden in twee zeecontainers, vrieskisten, een auto en een caravan. Het lab zelf stond in een pas getimmerd hok en er werd nog steeds doorgeklust, mogelijk was dat voor een groter lab.

Hoe het precies zat, is niet echt duidelijk. Vader was er tijdens de inval met zijn twee zonen en zijn ex, maar geen van de mannen wilde iets zeggen. Ook in de rechtszaal bleven ze stil, op de opmerking van vader na dat zijn zonen van niets wisten. Volgens de ex dachten zij dat ze vader hielpen bij het timmeren van een winkel in tweedehands goederen maar, zei Vrijhoeven, het ging om eerstehands amfetamine.

Miljoenen euro's

De officier van justitie leek onder de indruk van de vondst, het spul was groot genoeg om per keer honderd kilo pasta te maken, goed voor bijna een miljoen straatwaarde aan drugs. Per week zou het lab vele honderden kilo's kunnen produceren, het ging om miljoenen euro's. Ze zag bewijs in het zwijgen, gevonden DNA en vingerafdrukken.

Advocate Marlieke van de Laar zat met een zwijgende vader maar wees er op dat niemand iets wist van het lab, ook de eigenaar van het gehuurde pand en de politie niet. Dus wie zegt dat de hurende vader het wel wist?