OM slaat flater: schutter van Brabants woonwagenkampje vrijgesproken door blunder

Brabanders hebben het meeste vertrouwen in Nijmeegs ziekenhuis Radboudumc

13:58 DEN BOSCH - Brabanders hebben veel vertrouwen in het Radboudumc in Nijmegen. Het ziekenhuis staat in Brabant op 1 als het gaat om sterkste reputatie. Daarna komen het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven.