Onderzoek na instorten van de nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport gaat nog maanden duren

EINDHOVEN - De Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijft nog even buiten beeld. Die wacht eerst af wat onderzoek naar de oorzaak van het instorten van de nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport oplevert. Dat kan maanden in beslag nemen. Lag het aan de gebruikte bubbledeck-techniek: 'Deze vloeren hebben voldoende draagkracht.'

De oorzaak van de instorting van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport blijft waarschijnlijk maandenland nog een vraagteken. Directeur Joost Meijs van de luchthaven kon er zondagiddag geen zinnig woord over zeggen hoe lang dit in beslag gaat nemen. ,,Voorlopig is het nu de eerste prioriteit dat de verkeersstromen goed afgewikkeld worden. Airport is bereikbaar, maar het is wel een stuk ingewikkelder. We vragen reizigers dan ook wat eerder aanwezig te zijn. Tot op heden loopt het goed, hoewel er hier en daar opstoppingen kunnen ontstaan."

Afgesloten

Het terrein voor kortparkeerders -P1- is geheel afgesloten. Reizigers worden verwezen naar garage P3 en P4 waar ook een tijdelijke kiss and ride-strook is ingericht. Automobilisten die hun auto op P1 hadden staan, kunnen deze afhalen. Daarvoor moeten zij zich melden bij de infobalie in de terminal.

Volgens Meijs is het noemen van mogelijke oorzaken 'puur speculeren'. Datzelfde zegt professor Simon Wijte van de faculteit Bouwkunde van de TU/e. ,,Er is eerst grondig onderzoek nodig voordat hier iets zinnigs over te zeggen is. Het kan ook een combinatie van factoren zijn; fouten in het ontwerp of bij de uitvoering. Alles wat hier nu over gezegd wordt, is speculatief."

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt vooralsnog geen onderzoek in naar het incident, zegt een woordvoerder. ,,Pas als we zeker weten dat het meerwaarde heeft voor ons, doen we dat. Er is al vaker onderzoek gedaan naar instabiliteit tijdens werkzaamheden, onlangs nog in Rotterdam. Maar wellicht dat later deze week alsnog wordt besloten tot onderzoek."

Constructiemethode

Bij het maken van de vloeren in het vier etages tellende 'multi purpose building' is de zogeheten bubbledeck-techniek toegepast. Hierbij wordt eerst een groot aantal met lucht gevulde kunststof ballen in het betonvlechtwerk gelegd, waarna het beton er overheen wordt gestort. Het resultaat is een lichte maar ook sterke vloer, waarvoor veel minder beton nodig is. De ballen zijn duidelijk te zien in de afgebroken vloerdelen. Volgens Wijte moet de oorzaak voor het ineenstorten niet gezocht worden in deze constructiemethode, die al zo'n twintig jaar in de bouw wordt toegepast. ,,Deze vloeren hebben voldoende draagkracht."

Ook volgens directeur Rob Plug van Bubbledeck gaat het om een beproefde en veelvuldig toegepaste methode, die nog nooit voor problemen heeft gezorgd. ,,Alleen al in Nederland liggen miljoenen vierkante meters. Normaal gesproken zijn deze vloeren zelfs sterker dan massieve betonnen vloeren." Volgens Plug is bubbledeck toegepast in een groot aantal gebouwen, onder meer de torens in Den Haag waar de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken gehuisvest zijn.

Ook Plug wil zich niet wagen aan uitspraken over mogelijke oorzaken. ,,Ik heb daar wel een idee over, maar het zou onverstandig zijn om daar nu iets over te zeggen. We moeten het onderzoek afwachten."

Temperatuur

Waren de overspanningen te groot of steeg de temperatuur zaterdag te fors? Plug verwijst die suggesties naar de prullenbak. Volgens de ondernemer, die gisteren ook een kijkje kwam nemen bij de ravage omdat zijn materiaal geleverd is aan BAM, is het opmerkelijk dat er geen voortekenen waren voor de instorting. ,,Normaal gesproken, áls een constructie bezwijkt, geeft deze signalen: een vloer gaat kraken en begint scheuren te vertonen. Hier kwam-ie in één klap naar beneden."

Rondom het ingestorte gebouw, dat geheel is afgezet met stalen hekken verzamelden zich zondag een groot aantal ramptoeristen. Fietsers zetten massaal hun rijwiel tegen het hek en maakten foto's met hun smartphones. Er werd druk gespeculeerd over hoe dit kon gebeuren. Eén man is er al uit: ,,Te weinig wapening in die onderste vloeren", zegt hij tegen zijn vrouw. ,,Dat zie je zo. Op de bovenste verdieping hebben ze genoeg gebruikt, maar daaronder niet." Zijn vrouw: ,,Gelukkig zijn er geen doden gevallen. Het had veel erger kunnen zijn."

Dat zegt ook directeur Joost Meijs. ,,Airport aan een ramp ontsnapt? Tja, er zijn allerlei scenario's te bedenken, die nóg veel erger hadden kunnen uitpakken. Ik moet er niet aan denken als dit overdag was gebeurd, toen er nog gewerkt werd in het gebouw. Het is een ramp, maar het had nog veel erger kunnen aflopen."