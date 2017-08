Onduidelijkheid over vallende stenen station Breda: 'Het is een spel'

BREDA - Wat is er toch aan de hand met het onderzoek naar de vallende stenen op het station in Breda? Al vijf maanden zoeken NS en Ballast Nedam/Hurks naar antwoord op de vraag hoe het kon dat enkele stenen eind maart spontaan uit het plafond boven de fietsenstalling vielen. Weten ze het echt niet. Of speelt er toch wat anders?

,,We weten het gewoon echt nog niet’’, bezweert NS-woordvoerster Inge Rijgersberg die voor de zomervakantie nog zei te verwachten dat de resultaten van het onderzoek niet lang meer op zich zouden laten wachten. ,,Dat klopt’’, reageert Rijgersberg. ,,Maar wat we bij dit onderzoek zien is dat veel antwoorden op vragen die gesteld worden weer nieuwe vragen oproepen. Die weer nieuw onderzoek vergen. Daar zijn we nog altijd druk mee bezig.’’

Maar je hebt toch geen vijf maanden nodig om te achterhalen hoe een paar stenen uit een plafond konden vallen? Rijgersberg: ,,Die tijd hebben we dus wel nodig. Maar los daarvan, er is ook geen directe noodzaak om dit onderzoek heel snel af te ronden. De maatregelen om de reizigers te beschermen tegen eventueel loslatende steentjes zijn nog altijd van kracht. De veiligheid is gewaarborgd en bovendien kunnen de fietsers gewoon gebruik maken van de stalling.’’

Trillingen

Arnold Knottnerus van de Lijmacademie in Gilze en Rijen, waar alles wat met industriële lijmtechnieken te maken heeft centraal staat, heeft er zijn twijfels bij. Direct nadat de stenen uit het station waren gevallen, suggereerden kenners al dat dat te maken had met de manier waarop de steenstrips tegen het plafond waren gelijmd. Daarbij zou een cementgebonden lijm zijn gebruikt waarvan bekend is dat die bij intense trillingen door bijvoorbeeld voorbijrijdende treinen loslaat.

Knottnerus: ,, In zijn algemeenheid moet je er vanuit gaan dat binnen 1,5 tot 2 maanden duidelijk moet zijn wat daar is gebeurd. Ik denk dat hier sprake van een spelletje, de bal wordt van links naar rechts gespeeld. Beide partijen willen straks niet als schuldige te boek staan. Want je praat natuurlijk wel over veel geld. Ik ben er bijna zeker van dat straks besloten zal worden om alle stenen van het plafond boven de fietsenstallling te halen. Het risico is gewoon te groot dat er nog meer naar beneden komt.''

Ballast Nedam/Hurks dat naast het onderzoek van de NS een eigen onderzoek startte, zwijgt al maanden als het graf. En dat gebeurt ook nu: ,,Wij doen hier verder geen mededelingen over. Het enige wat wij u kunnen melden is dat ons onderzoek nog loopt'', is alles wat de woordvoerster van het bedrijf kwijt wil.