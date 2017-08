Ontploffing na brand in vrachtwagen op A67 bij Liessel; weg is afgesloten

In Brabant is de basisschool vaak heel dichtbij

11:35 DEN BOSCH - In Brabant hoeven kinderen vaak maar een klein stukje te lopen om naar school te gaan. In bijna een kwart van de gevallen is de afstand tussen het ouderlijk huis en de school minder dan 250 meter en bij nog eens de helft van de scholen sta je binnen een kilometer op het schoolplein. Dat blijft uit cijfers van DUO.