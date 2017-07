Ook in Brabant nog altijd rek in overvol festivallandschap: 'Het is het toppunt van vermaak'

REGIO - Festivals kenmerken zich vaak door drie dingen: Ze zijn te gek, te duur en er zijn er te veel. Leek het aantal festivals in 2012 nog licht te dalen, in 2016 is een nieuw record gevestigd. Hoe kan dat?

Was jij afgelopen weekend bij Extrema Outdoor, North Sea Jazz, Bospop of 40Up? En komend weekend, ga je dan naar Dominator, RnB Sunday, Funki Bizniz of Dynamo Metalfest? Ieder weekend zijn er in Nederland gemiddeld 17 festivals. In 2012 leek de markt verzadigd toen het aantal muziekfestivals voor het eerst in tientallen jaren niet steeg. Maar uit de Festival Monitor van Bureau Respons blijkt dat het toch erger kan. In 2016 de teller op 934 festivals. Dat zijn er 100 meer dan een jaar eerder en ruim 220 meer dan in het jaar dat men dacht dat de markt verzadigd was.

Populariteit

De populariteit van festivals is deels te verklaren door het feit dat steeds meer bezoekers van alle leeftijden het concept omarmen. Bij Bospop in Weert loopt jong en oud door elkaar en zelfs bij Extrema Outdoor is het steeds makkelijker grijze haren tellen. Een festival is al lang niet meer alleen voor de jeugd. Het is een totaalbeleving, geschikt voor iedereen. Het ultieme vermaak van de huidige tijdgeest.

Maar een festival bezoeken is een dure hobby. Ticketprijzen stijgen met de jaren en een drankje kost ongeveer net zo veel als op een terras in Saint-Tropez. Betaalde je tien jaar geleden nog ongeveer 100 euro voor Rock Werchter of Lowlands, inmiddels is dat bedrag bijna verdubbeld. Een biertje in een plastic beker kost niet zelden rond de 2,90 euro. Omdat de festivalmarkt erg is geprofessionaliseerd en in programmeringen om headliners wordt gevochten, lijkt het onwaarschijnlijk dat de ticketprijzen ooit weer zullen afnemen.

Strijd om de bezoeker

Bezoekers kunnen hun geld maar één keer uitgeven en daardoor is de strijd om de bezoeker in alle hevigheid losgebarsten. Voor de kleinere festivals is de online app 'I'm In' een handig middel om toch een vol terrein te krijgen. Gebruikers kunnen de app op hun smartphone downloaden en kaartjes winnen door aan een rad van fortuin te draaien. Als een festival een vergunning heeft voor 5000 bezoekers, maar slechts 2500 kaarten heeft verkocht, kunnen op deze manier alsnog wat mensen uit de buurt worden overgehaald om bij te dragen aan de drankomzet.

Maar voor de gevestigde orde lijkt het weer steeds makkelijker. Een paar jaar terug werd nog extreem met prijzen gestunt en werden kaarten met vrachtladingen tegelijk gratis weggegeven. De grande dame van de Nederlandse festivals, Lowlands, verkocht vroeger al uit lang voor ook maar één naam bekend was. Daarna volgde een aantal zware jaren waarin het festival zich moest 'heruitvinden'. Dit jaar is het voor het eerst sinds drie jaar ruim van tevoren stijf uitverkocht (en zijn via de online ticketservice Ticketswap nog 10.000 mensen op zoek naar een kaartje).

Maar behalve met de gevestigde namen in festivalland gaat het ook nog altijd goed met de festivals die zich op een niche-markt richten. Dat kan in muziek (Dominator) of in beleving (Misty Fields in Asten-Heusden). Dominator, dat zaterdag 15 juli in Eersel plaatsvindt, trekt ieder jaar tienduizenden hardcore fans.

Creatief

Het lijkt erop dat creativiteit zegeviert in een overvol festivallandschap. Want voor unieke festivals blijft ook in een overvolle markt ruimte. Op het gebied van dancefestivals is al lang geen sprake meer van een niche en lijken kleine organisatoren eerder te willen inspringen op een trend dan vanuit eigen behoefte en verwondering iets nieuws te willen maken. Het zoveelste feestje met dezelfde DJ’s is bijna per definitie al niet toekomstbestendig. In een overvolle festivalmarkt zijn die festivals het meest kwetsbaar.

Volledig scherm KB Fotografie - Dennis Behlau (links) van Extrema © KB Fotografie

Ruimte voor meer

,,Een festival is het toppunt van vermaak voor de huidige tijdgeest, en daarom blijft er ruimte voor meer", stelt Dennis Behlau van Extrema. Volgens de organisator van onder meer Extrema Outdoor is het plafond nog lang niet in zicht. Hij maakt zich wel zorgen over de wildgroei aan kleine festivals die het vaak maar een jaar volhouden en die tornen aan de kwaliteit waar anderen voor staan. ,,De bezoeker wordt steeds veeleisender en daarom is het altijd een uitdaging om aan de verwachtingen te blijven voldoen. Kleinere organisatoren denken daar te licht over." Zijn tip voor toekomstbestendigheid is niet mee te gaan in een concurrentie-gedreven markt en te blijven geloven in eigen waarden.

Volledig scherm J. Bouwe © John Bouwe