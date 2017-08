Ook jonge bewoners slachtoffer van treiteroudjes: 'Ze maken ons uit voor vuile flikkers'

Een student laten wonen tussen senioren, is dat een goed idee? In het Emmahuis in Rotterdam is de sfeer er niet bepaald beter op geworden.

Quote O wee als je in de avonduren met slippers over de gang loopt! Raymon Janse (26) Student evenementenorganisatie Raymon Janse (26) is boos, heel boos. ,,Iemand voor 'vieze, vuile flikker' uitmaken: dat gebeurt hier gewoon. Voorbijgangers de huid vol schelden omdat ze een ander kleurtje hebben? Geen punt hoor. Maar o wee als je in de avonduren met slippers over de gang loopt! Dan ben je de gebeten hond en krijg je de huismeester op je dak.''



De student evenementenorganisatie woont in het Emmahuis aan de Statenweg in Rotterdam-Blijdorp. De serviceflat, van oorsprong bedoeld voor 65-plussers, kwam groot in het nieuws omdat ouderen elkaar daar het leven zuur maken. Maar zij blijken niet de enige slachtoffers. Ook jongere bewoners, die daar zijn geplaatst om de overcapaciteit aan eenkamerwoningen op te vullen, voelen zich er niet pluis.



Hebben we hier te maken met een botsing tussen generaties? ,,Welnee'', zegt Janse. ,,Ik kan het met bijna iedereen hier goed vinden. Het is de huismeester die mensen tegen elkaar opzet. Hij laat zijn oor te veel hangen naar dat groepje pesters. Dat zijn zo'n 10, 15 bewoners, voornamelijk vrouwen. Hun wil is wet.'' Janses overbuurvrouw, die de pensioengerechtigde leeftijd ook nog lang niet heeft bereikt, bevestigt dat. ,,Klagen heeft totaal geen zin.''

Janse komt 's avonds wel eens na tienen thuis, iets wat volgens het huisreglement gewoon mag. Een aantal buren op zijn gang heeft daarover geklaagd bij de huismeester. Net als over het feit dat ze hem en zijn vriendin wel eens horen praten. ,,Logisch'', zegt Janse, ,,dit is een huis, hier wordt geleefd. Het is niet zo dat ik de boel bij elkaar gil.''

Toen sommige medebewoners onlangs weer over hem klaagden bij de huismeester, was voor Janse de maat vol. Hij schreef zijn buren een brief met het verzoek om voortaan eerst bij hem aan te kloppen. ,,Ze beweerden dat ze mij en mijn vriendin hoorden ruziemaken. Ik geef toe: we hebben wel eens woorden. Alleen in die bewuste week kunnen ze niks hebben gehoord. Toen was mijn vriendin met haar pa op vakantie.''

Janse vervolgt. ,,In de brief schrijf ik verder dat ik een advocaat inschakel als ze me nog een keer vals beschuldigen. Op een héél nette toon. Vervolgens krijg ik de huismeester op mijn dak. Hij vindt die brief écht niet kunnen en rept zelfs over aangifte doen van bedreiging bij de politie.''

Manager wonen Annemarie Derksen van complexbeheerder Laurens Wonen bevestigt dat er een gesprek is geweest tussen Janse en de huismeester. Ze wil uit privacy-overwegingen niet ingaan op de inhoud daarvan. ,,In alle complexen zijn wel eens problemen; het Emmahuis is daarin helaas niet uniek.''

Janse, die wel te spreken is over de ligging en onderhoud van zijn woning, meent dat Laurens verzuimt de echte problemen aan te pakken. ,,Ik ben hier over een jaar of twee weg. Ik doe mijn verhaal vooral voor de oude mensen die gebukt gaan onder dit wanbeheer. Voor hen is het Emmahuis de laatste halte. Zij willen een zorgeloze oude dag. Niet dit.''