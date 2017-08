Ook PSV-fans zonder enige reden aangevallen in Osijek

,,We zijn met onze groep Boerwin al voor de 49ste keer met PSV op reis", zegt Verhouden, woonachtig in Middelbeers. "Van tevoren waren we gewaarschuwd, maar hier rekent helemaal niemand op. We waren in de stad vlakbij een groot hotel en liepen een donker straatje in en werden van achteren aangevallen. Ik zag ineens dat een stel Kroaten bovenop mijn maten zaten. Bizar. Het geluk dat we waarschijnlijk hadden, is dat we kort daarvoor een Kroatische man hadden ontmoet die zich bij ons had aangesloten. Hij kreeg de aanvallers rustig en toen gingen ze weg."