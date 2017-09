Oosterhouters op Sint Eustatius voor orkaantraining - maar opeens is het echt

Gwen Aerts en Alexander Borgstein uit Oosterhout zitten op Sint Eustatius en weten dat het nog maar luttele uren duurt voordat orkaan Irma met een verwoestende kracht van 5 op een schaal van 5 over het eiland komt geraasd. Gwen is ambulanceverpleegkundige en trainster en haar man heeft behalve een medische achtergrond vooral ook brandweerervaring. In de trainingen brengen zij hun vaardigheden over op de cursisten. Dat gebeurt onder meer tijdens de zogenoemde Hurex, een Hurricane Exercise.

Hotel

Zij waren voor de training die al een hele poos gepland stond aanvankelijk ondergebracht in een hotel. Van daaruit hoorden zij hoe Irma van een tropische storm in ijltempo aangroeide tot een orkaan van kracht 4 en daarna zelfs tot kracht 5.



Het hotel van de Oosterhouters werd goeddeels dichtgeplankt, losse spullen werden opgeruimd, de bootjes die in zee dobberden zijn inmiddels allemaal verdwenen en het vliegverkeer is stilgelegd. En wat de Oosterhouters in de uren voor de storm vooral opgevallen is: het is bijna windstil geworden, met recht de stilte voor de storm.

Mariniers

De orkaan ligt overigens niet alleen op ramkoers voor Sint Eustatius. Ook de Nederlandse eilanden Sint Maarten en Saba in de Caraiben liggen in de gevarenzone. De Oosterhoutse hulpverleners hebben inmiddels hun toevlucht gezocht in het Queen Beatrix Medical Centre, samen met plaatselijke hulpverleners, onder wie dertien mariniers.

Volledig scherm Gwen Aerts uit Oosterhout. © Gwen Aerts De mensen in het ziekenhuis krijgen om 21.00 uur dinsdag onze tijd hun laatste briefing. Op Sint Eustatius is het dan drie uur 's middags, daarna is het afwachten tot de orkaan het eiland daadwerkelijk bereikt. Hoewel zij trainingen geven aan mensen die werken in gebieden die getroffen zijn door een orkaan hebben Gwen Aerts en Alexander Borgstein dat natuurgeweld nog nooit aan den lijve meegemaakt.

Veiligheid

,,Wel fikse tropische stormen maar dat is natuurlijk toch heel wat anders'', beseft Aerts zich. ,, Voor hier is het ook heel bijzonder want de laatste hebben ze geloof ik in 1998 meegemaakt. Wij zijn van het weekend al gaan bedenken welke scenario's er waren. Maar dat een fikse tropische storm zo snel uitgroeit tot een orkaan van deze categorie dat bedenk je niet. Boven alles staat nu onze eigen veiligheid voorop.''

Op de vraag of zij bang is zegt Gwen dat het daar nu 'niet de tijd en de ruimte voor' is. ,,Maar de spanning is er zeker wel. Het is pittig en wij zijn alert. Er zijn wel mensen die ons vanuit Nederland hebben laten weten dat het heel gaaf en bijzonder is om dit mee te maken. Maar zo voelt het voor ons nu in ieder geval helemaal niet.''

Shelter

Het Queen Beatrix Medical Centre zou tegen de impact van een orkaan moeten kunnen. Dat geldt ook voor de grote kerk op het eiland die aangewezen is als shelter, de grote schuilplaats waar de 3.500 eilandbewoners de furie van de orkaan moeten kunnen ontlopen.

Als het geweld gepasseerd is wordt het tijd om de schade te inventariseren en waar mogelijk aan te pakken. ,,Dat is nu koffiedik kijken. De mariniers gaan de wegen inspecteren en er moet blijken of er gewonden zijn en mogelijk zelfs mensen die het niet overleefd hebben. Ik moet zeggen dat ik ontzettend veel respect heb voor de hulpverleners hier op het eiland. Het is immers niet niks waar zij mee te maken krijgen.''

Volledig scherm 2017-09-05 09:07:12 Orkaan Irma trekt over Antillen (Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten) heen. ANP INFOGRAPHICS © Infografieken Nederland