'Op het platteland hebben criminelen vrij spel'

OIRSCHOT/VELDHOVEN - Eindhoven mag de op één na onveiligste gemeente van Nederland zijn, op het platteland hebben criminelen pas écht vrij spel. Een tekort aan rechercheurs in onder andere de Kempen én te weinig capaciteit bij incidenten werkt georganiseerde misdaad in de hand, blijkt uit nieuw onderzoek.

Agenten in dorpen in de Kempen treden niet altijd op tegen strafbare feiten omdat ze er bij escalatie lange tijd alleen voor staan. Het kan tot wel meer dan een half uur duren voordat versterking in de uitgestrekte buitengebieden aanwezig is en daarom laten ze verdachten maar hun gang gaan. Ook onervaren politie-medewerkers en het tijdrovende gezeul met verdachten naar het enige cellencomplex van de omgeving in Eindhoven blijken struikelblokken bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de Kempen.

Dit zijn bevindingen uit een lijvig onderzoeksrapport van twee wetenschappers van de Politieacademie in Apeldoorn in opdracht van de Nationale Politie. Naast wijkagenten in de Kempen werkten ook collega's uit Sneek en het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven mee aan het onderzoek. De onderzoekers spraken met burgemeesters, gemeenteraadsleden en burgers.

Quote Iedereen weet dat er 's avonds maar één politieauto rondrijdt in het gebied. Mensen die kwaad willen, faken gewoon een melding waarna ze hun gang kunnen gaan. Reactie van inwoner van de Kempen op enquête van Nationale Politie

Brabantse onderwereld

Veel wijkagenten in de Kempen kennen hun pappenheimers wel: notoire criminele families en kopstukken uit de Brabantse onderwereld waarbij het veelal draait om drugs. Dergelijke netwerken worden in de regio ook nog eens een kaart gebracht door het regionale centra voor kennisuitwisseling over criminaliteit (RIEC).

De recherche maakt echter maar mondjesmaat gebruik van de lokale criminele kennis van agenten. Voor de Kempen zijn namelijk maar dertien rechercheurs beschikbaar voor de lokale opsporing. Een kwetsbare club, blijkt ook tijdens het onderzoek van de Politieacademie. Het team bestaat op dat moment uit politiemedewerkers in een re-integratietraject, collega's die in verwachting zijn en nieuwe rechercheurs die tot voor kort nog agent waren. Daardoor ging kwaliteit van het opsporingswerk omlaag, vinden de wijkagenten die tevens vastlopen in bureaucratie. Als ze criminelen willen aanpakken moeten ze hogerop in de organisatie maar daar strandt vaak de uitwisseling van informatie. In de praktijk bestaat het werk dat Kempen-rechercheurs doen voor negentig procent uit delicten waarvan door slachtoffers zelf aangifte is gedaan. Veelal losse diefstallen. Tijd voor actief, eigen onderzoek naar de alsmaar uitdijende drugscriminaliteit is er nauwelijks.

Tips

Daarover wordt de politie ook maar weinig getipt. De onderzoekers gingen in Eersel en Veldhoven de straat om de meningen te peilen en daaruit kwam vooral berusting naar voren. Inwoners weten dat er van oudsher, mede door de ligging dichtbij België, veel criminele activiteiten zijn in de Kempen. Sommigen zeggen af en toe een oogje dicht te knijpen, zolang het hen niet al te direct raakt. Bovendien zien ze de politie nooit, de rood-wit gestreepte auto's zijn er bijna een bezienswaardigheid, werd schertsend opgemerkt. Dat wil niet zeggen dat de ondervraagden ook geen hoge pet op hebben van de politie: gemiddeld scoort het team in de Kempen een 7,3, duidelijk hoger dan de Rotterdamse (6,8) en Friese collega's (6,6).

Quote Naast mij woont een cocaïneboer. Dat moet hij lekker zelf weten, zolang er maar niemand voor mijn deur wordt neergeschoten. Reactie van inwoner van De Kempen op enquête van Nationale Politie

Het omvangrijke gebied waarin het politieteam opereert, zorgt voor problemen. Omdat agenten rouleren tussen de drie politiebureau's in Best, Eersel en Veldhoven kennen ze soms collega's of het gebied niet. Dan lopen er ook nog eens 40 agenten in opleiding rond waardoor het onvermijdelijk is dat onervaren medewerkers te maken krijgen met incidenten waar ze nog helemaal niet tegen zijn opgewassen.

Wat ondervraagde regionale raadsleden betreft de ideale voedingsbodem voor criminelen. Zij kunnen volgens het onderzoek ongestoord onder de radar blijven vanwege tekortschietende politiecapaciteit.