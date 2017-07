Opmerkelijk Junglehuis in Roosendaal zoekt Tarzan en Jane

"Dat was precies wat ik dacht toen ik 't voor de eerste keer zag", aldus makelaar Bob van Dijk. "We hebben wel eens huizen met een bijzondere zolder, waar de mensen dan een bepaalde hobby uitvoeren, maar een heel huis in zo'n afwerking, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt."

Smaakgevoelig

"Het gros van de woningen die verkocht worden, is niet naar mijn smaak. Deze woning is ook bijzonder smaakgevoelig, erg bijzonder en voor een kleine doelgroep. Maar vind je het niet mooi, dan haal je 't eruit. De basis van de woning is namelijk erg mooi", voegt hij er aan toe. "Bovendien doen we bij iedere woning ons uiterste best om 'm optimaal onder de aandacht te brengen. Dat is bij deze wel gelukt. Het is allesbehalve ludiek bedoeld."