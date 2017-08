Opnieuw honderden varkens dood door brand in megastallen in Nederland

De brand begon rond middernacht in het dorp ten noorden van Enschede. Uit de megastal van de varkensfokker sloegen grote vlammen. De brand sloeg over naar de naastgelegen schuur. Slechts enkele varkens en biggen wisten te ontsnappen.



De varkens konden er moeilijk uit gehaald worden, doordat de elektriciteit en het licht waren uitgevallen en de dieren in compartimenten stonden.



Het zou in eerste instantie om duizenden biggen en varkens gaan. De brandweer meldde later op basis van informatie van de boer dat er minder dieren in de stallen stonden.

Volledig scherm © Alphons Weierink

Nieuwe schuren

De eerste schuur was al snel verloren. De brandweer zette in op de naastgelegen schuur, waar het vuur naartoe oversloeg. Ook deze schuur hebben brandweerlieden niet kunnen redden. Beide schuren zijn tot de grond afgebrand. De schuren waren nog relatief nieuw, in 2011 gebouwd.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te blussen. In totaal waren er rond de zestig manschappen aanwezig, afkomstig van verschillende eenheden. De brand ging met flinke rookontwikkeling gepaard. Niemand raakte gewond.

Wat de oorzaak is geweest van de brand is niet duidelijk. Volgens Wakker Dier zijn er dit jaar al 185.000 dieren bij stalbranden om het leven gekomen. Vorige maand kwamen er nog 20.000 varkens om bij een brand in Erichem.

Wakker dier

Dieren worden volgens dierenrechtenactivisten ‘super slecht beschermd’. ,,Een brandmelder is niet eens verplicht. Er is vaak geen bluswater en de wetgeving is enorm laag", zei Wakker Dier-woordvoerster Anne Hilhorst eerder. ,,Er zijn boeren die wel wat doen, maar er zijn er ook zat die vastzitten in een oud systeem en geen geld hebben om maatregelen te nemen."

De Partij voor de Dieren gaat na de zomer opnieuw op maatregelen aandringen om de kans op dit soort drama's te beperken.