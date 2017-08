Opticiens in Brabant doelwit van dieven: in 2 weken drie keer ingebroken

SON EN BREUGEL - De schade aan de winkel Optiek Verhoeven in hartje Son en Breugel is groter dan de buit van de ramkrakers. In de nacht van dinsdag op woensdag boorden zij rond half 4 hun auto door de pui van de zaak aan het Raadhuisplein en stalen tientallen zonnebrillen. Het is de derde brillenzaak in twee weken die doelwit is van inbrekers.

Ook in Nuenen en Heeze was het recent raak. De politie onderzoekt zoals altijd een mogelijk verband maar noemt het nog 'veel te vroeg' om die conclusie te trekken.

Alles is beschadigd

,,Het aantal dat ze gestolen hebben valt wel mee", zegt mede-eigenaar Nieck van Bakel van Optiek Verhoeven. ,,Maar alles is beschadigd." Door het versplinterde glas zijn veel brillen bekrast en nu onverkoopbaar. Het lijkt er volgens de ondernemer op dat de kraak grotendeels is mislukt. De daders probeerden volgens hem eerst het slot in de voordeur open te boren.

Toen dat niet lukte, gebruikten ze hun auto als breekijzer. Eenmaal binnen wilden ze de brillenrekken van de muur trekken. Maar die zaten vast aan een glazen plaat. Die spatte in stukjes uiteen. ,,Daar zijn ze waarschijnlijk van geschrokken", vermoedt Van Bakel. Veel brillen bleven immers achter in de winkel en ook de kassa met geld lieten ze ongemoeid.

Grote houten panelen

Een klusbedrijf zet een paar uur na de kraak grote houten panelen in de etalage. Een etaleur komt later de winkel weer verfraaien. De schade aan de pui bedraagt al snel vijftien- tot twintigduizend euro en de 250 tot driehonderd beschadigde of gestolen brillen waren tot wel driehonderd euro per stuk waard. ,,Je houdt het toch niet tegen", zegt Van Bakel nuchter.

Bij Ben van de Leur Optiek in Heeze was het twee weken geleden ook een zooitje. Op 19 juli maakten inbrekers aan de zijkant van de winkel een kozijn kapot. Daarna sneuvelde het rolluik dat aan de binnenkant was bevestigd, vertelt Nico van de Leur. Foto's op Facebook tonen een ravage.

,,Ze hebben een complete kast van Cartier aan stukken geslagen." Ze namen dure merkbrillen mee en exemplaren raakten beschadigd. Geschatte kostenpost: ,,Dertigduizend euro." Het is de zevende inbraak in veertig jaar bij de Heezer zaak. Iedere keer wordt de beveiliging aangescherpt, zegt Van de Leur. ,,We zijn bijna Fort Knox."

Geen krasje

In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 juli werd het filiaal van Optiek Verhoeven aan de Parkstraat in Nuenen slachtoffer van inbrekers. ,,De meest vriendelijke inbraak die ik ooit zag", zegt Mark Steenbakkers met enig gevoel voor cynisme. Het slot was opengebroken dus het was niet zo'n ravage als in Son en Breugel.

Sterker nog: ,,Nog geen krasje op de deur." De daders namen zo'n 150 zonnebrillen mee. Met zijn collega's vraagt Steenbakkers zich af wat de inbrekers met de brillen moeten. Ja, verkopen. ,,Maar zonder de brillenkokers is die handel niet veel waard."