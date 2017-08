Oud-correspondent van BN DeStem, Paul Schepers (76), plots overleden

ROOSENDAAL - Op zijn 76e verjaardag voelde Paul Schepers zich vorige week als herboren. Het was niet alleen de verjaardag die hij vierde. De slingers hingen er ook vanwege de niertransplantatie die hem de energie en levenslust teruggaf waaraan Paul zo gewend was. Met zijn plotse overlijden dinsdagavond, verliest Roosendaal een betrokken inwoner die de liefde voor zijn stad nooit verbloemde.

Vijftig jaar was Paul Schepers correspondent voor deze krant. Daarin wist hij de balans te vinden tussen zijn trots op Roosendaal en een kritische blik die bij hem werd gevoed door pure liefde. ,,Roosendaal heeft er nooit uitgehaald wat er in zit. Het hoeft geen wereldstad te worden, maar er is te veel verloren gegaan en er zijn te veel kansen gemist'', zei hij afgelopen januari in een interview vanwege zijn afscheid als correspondent.

Hij trok dat werk fysiek niet meer, al was Paul allesbehalve een opgever. Drie nachten per week aan het dialyseapparaat trokken een zware wissel op zijn leven waardoor hij keuzes moest maken.

Liefde voor Roosendaal

Zijn liefde voor Roosendaal heeft hij van thuis meegekregen. Zijn ouders waren ook betrokken Roosendalers, vader als dirigent in de St. Josephkerk waar moeder organist was. Opa bewaarde als suisse de orde in de St. Janskerk.

Paul Schepers stond aan de wieg van de plaatselijke heemkundekring, het volkstuinencomplex en de jongerensociëteit Het Koetshuis. Hij legde de eerste steen van het Huis van de Westrand, waarvan hij voorzitter is. Dat zegt iets over zijn sociale inborst want het Huis van de Westrand is niet alleen een wijkgebouw, het is vooral een trefpunt voor de inwoners van de Westrand.

In die hoedanigheid van voorzitter schuwde Schepers acties niet om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Zo ageerde hij vorig jaar tegen de Rabobank toen die de pinautomaat op de Rembrandtgalerij sloot.

Correspondent

Paul Schepers voelde zich na de niertransplantatie herboren en in dat 'tweede leven' wilde hij vooral heel veel genieten. Helaas is zijn leven abrupt afgebroken. Paul was al geruime tijd weduwnaar. Hij laat een vriendin, zoon, dochter en drie kleinkinderen achter.