Oud-korpschef Gerard Bouman (64) overleden

Bijzondere plek

New Orleans was voor Bouman een bijzondere plek. Eind 2012 maakte hij met zijn vrouw Heleen een rondreis door zuidelijk Amerika. In een jeep reisden ze langs New Orleans, Graceland en Nashville. Nog geen drie maanden later overleed Heleen. Aan hartfalen, net als Bouman nu.



De ‘geldsmijtrel’ rond de COR vormt nu het sluitstuk van de carrière van Bouman, die als broekie in de jaren ’70 bij de politie begon. Op de ruigste straten van Rotterdam werd hij niet alleen volwassen, maar ontstond ook een onlosmakelijke band met de politie. Bouman was verzot op het kameraadschap en de afwisseling in het werk. Ook toen hij er de allerhoogste baas werd, bleef de straat lonken. Als het even kon, draaide Bouman mee met de mannen en vrouwen aan wie hij leiding gaf. De straat, dat was de plek waar hij werd geboren, zei Bouman zelf.



Toch onderbrak hij zijn carrière bij de politie om aan de slag te gaan bij het Openbaar Ministerie, waar hij als officier van justitie de verdachten vervolgde die hij voorheen in de boeien sloeg. Die overstap zorgde ervoor dat hij de liefde van zijn leven ontmoette: Heleen. Zij werd het willekeurige slachtoffer van een man die in Rotterdam om zich heen stak. Als door een wonder overleefde ze, waar drie andere vrouwen overleden. Op haar werd Bouman verliefd. Sprak hij over haar, dan glommen zijn ogen.