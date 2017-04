Pandavervoerder Jan de Rijk vol vertrouwen over komst Xing Ya en Wu Wen: 'Ik verwacht dat het vlekkeloos verloopt'

ROOSENDAAL - Het zal Xing Ya en Wu Wen, onze nieuwe nationale troetelberen, woensdagavond aan niks ontbreken. Mochten ze een beetje rillerig zijn wanneer ze op Schiphol landen, wordt via computers op afstand de temperatuur gewoon een tandje hoger gezet in de vrachtwagen waarmee ze naar Ouwehands Dierenpark gaan.

Die vrachtwagen is van Jan de Rijk Logistics uit Roosendaal, dat al een paar maanden geleden begon met de voorbereidingen van het precaire transport. ,,We werden erover benaderd door KLM, een goede klant van ons", zegt Sebastiaan Scholte, de topman van het bedrijf met 27 vestigingen in 13 landen.

,,Ik denk omdat we veel ervaring hebben met waardevolle transporten. Denk aan delicate farmaceutische producten of vliegtuigmotoren en racemotoren die aan Grand Prixs meedoen. En vorig jaar deden we het dino-skelet voor Naturalis."

Verantwoordelijke voor de speciale transporten is Tim Roos, voormalig piloot, die panda's 'relaxte' dieren noemt. ,,Panda's zijn ontzettend waardevol, zeker in de beleving van China. Daar worden ze gezien als nationaal symbool. Daar moet je respectvol mee omgaan en er je draaiboek op afstemmen."

Alle details zijn met KLM en Ouwehands doorgesproken, zegt hij. ,,Wie de bamboe regelt, hoe de kisten eruit zien waar ze in zitten. We hebben het inladen geoefend, back up-vervoer geregeld en alternatieve routes uitgestippeld voor als we moeten uitwijken. Ik verwacht dat het vlekkeloos verloopt."

Tim Roos fungeert woensdagavond persoonlijk als bijrijder als Xing Ya en Wu Wen naar hun nieuwe onderkomen in Rhenen worden gebracht. Zijn collega Marco de Kreij, manager van de fresh-divisie, bestuurt de wagen, die beplakt is met levensgrote foto's van het pandaduo waarvan wordt gehoopt dat het voor kleine pandaatjes gaat zorgen.

Marechaussees zorgen voor de begeleiding van de truck. Het gaat om een kort ritje van 70 kilometer; zo'n anderhalf uur. ,,Het vliegtuig landt rond 19 uur op Schiphol en dan is er eerst een ontvangst met allerlei officials", zegt Scholte die daar zelf ook bij aanwezig is.

Over financiële afspraken zegt hij niks. ,,Natuurlijk is de pr-waarde hoog. Wij zien dit transport als een service: we helpen de klant én de samenleving. Van zo'n evenement wordt iedereen blij, ook onze eigen medewerkers. Je voelt echt een positieve vibe door het bedrijf gaan."